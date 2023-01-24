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1 час назад

Женщина отказалась садиться за руль после участия в 13 ДТП

Газета.Ru

Американка сказала, что больше не сядет за руль автомобиля после того, как попала в 13 ДТП, пишет Independent. После последней аварии женщина вынуждена сидеть на уколах.

Женщина отказалась садиться за руль после участия в 13 ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

50-летняя Дженнифер Кэрнс получила водительские права в 2001 году. По словам женщины, она всегда относилась с опаской к автомобилям. Это началось после аварии, которая произошла в 1980 году. Американке на тот момент было семь лет, а управляла машиной ее мать.

Несмотря на это, Дженнифер сама села за руль. Во время первой самостоятельной поездки она попала в ДТП и была доставлена в больницу с переломами.

«Я ехала и вылетела с дороги, проехала через забор и врезалась в дерево», — вспоминает Кэрнс.

Через несколько месяцев Дженнифер купила себе новую машину, которая обошлась ей всего в $150. Она не знала, что в полу была дыра, и автомобиль не подходил для вождения, что в конечном итоге снова привело к аварии.

Американка рассказала, что всего в ее жизни было 13 ДТП, но не все по ее вине. Больше за руль она садиться не хочет.

«Думаю, мне достаточно «повезло» с вождением», — резюмировала Кэрнс.

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