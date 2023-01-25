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1 час назад

ДТП с летальным исходом произошло на улице Генерала Кузнецова в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел в столичном районе Выхино-Жулебино во вторник, 24 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах Московского региона.

ДТП с летальным исходом произошло в Москве
Фото:  shutterstock shutterstock

По информации собеседника «ВМ», на улице Генерала Кузнецова в районе дома 18к2 водитель неназванного автомобиля насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Подробности ДТП, а также причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

В минувшую пятницу, 20 января, сообщалось, что на МКАД на востоке Москвы грузовик сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В этот же день на северо-востоке столицы иномарка насмерть сбила пенсионера. Он также переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пожилой мужчина скончался в машине скорой помощи.

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