ДТП с летальным исходом произошло в Москве

Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел в столичном районе Выхино-Жулебино во вторник, 24 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах Московского региона.

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По информации собеседника «ВМ», на улице Генерала Кузнецова в районе дома 18к2 водитель неназванного автомобиля насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Подробности ДТП, а также причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

В минувшую пятницу, 20 января, сообщалось, что на МКАД на востоке Москвы грузовик сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.