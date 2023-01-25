В Казани автомобиль сбил на переходе женщину с тремя детьми

Женщину с тремя детьми сбил автомобиль на пешеходном переходе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

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«Вечером 24 января 2023 года в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Ломжинской города Казани пострадали трое детей 2016, 2018 и 2020 г. р., а также их 26-летняя мать. По данному факту следственными органами СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в момент ДТП женщина с детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд совершил 28-летний водитель на ВАЗ-2106. Пострадавшие доставлены в больницу.