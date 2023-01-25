Девять человек погибли в ДТП с грузовиком под Тулой

В Тульской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли девять человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Фото: МЧС МЧС

По данным ведомства, ДТП произошло в 16.30 на 734-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Ленинского района городского округа город Тула.

По предварительной информации, микроавтобус Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом.

В результате, транспортные средства съехали в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. При этом Volkswagen оказался под грузовиком, уточнили в полиции.