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13 минут назад

Девять человек погибли в ДТП с грузовиком под Тулой

Илья Родин

В Тульской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли девять человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Девять человек погибли в ДТП с грузовиком под Тулой
Фото: МЧС МЧС

По данным ведомства, ДТП произошло в 16.30 на 734-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Ленинского района городского округа город Тула.

По предварительной информации, микроавтобус Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом.

В результате, транспортные средства съехали в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. При этом Volkswagen оказался под грузовиком, уточнили в полиции.

В ДТП погибли, по предварительным данным, 9 человек. Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

ДТП,Volkswagen Transporter,Volkswagen,ГИБДД,
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