Водителя из Казахстана депортировали после погони с ГИБДД

В УГИБДД по Свердловской области заявили, что в районе города Лесной автоинспекторы задержали гражданина Казахстана, который устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает «Новости Екатеринбурга».

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Согласно словам сотрудников ГИБДД, экипаж ДПС нёс ночное дежурство в поселке Таёжном, во время которого патрульные заметили ВАЗ-2110 и потребовали от водителя остановиться. Но вместо этого водитель попытался скрыться. Автоинспекторы начали погоню, и через некоторое время нарушитель въехал в сугроб и остановился.

Водитель был задержан – им оказался уроженец Казахстана, который находился на территории России нелегально, был пьян и никогда не получал водительские права. В итоге на него составили несколько административных протоколов, а после депортировали в Казахстан.