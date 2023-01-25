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28 минут назад

Стали известны подробности ДТП с девятью погибшими в Тульской области

Российская Газета

В дорожной аварии, произошедшей в Тульской области, не выжил никто из находившихся в микроавтобусе, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Стали известны подробности ДТП с девятью погибшими под Тулой
Фото: МЧС РоссииМЧС России

На данный момент известно о гибели восьми пассажиров и водителя Volkswagen Transporter. Выжил только водитель фуры.

Как рассказали в экстренных службах, после лобового столкновения автоцистерна и микроавтобус упали в кювет. Причем тяжелая фура упала на микроавтобус и буквально раздавила его. По словам участника спасательной операции, людей из микроавтобуса вытаскивать очень сложно.

Напомним, ДТП произошло в 16:30 недалеко от Тулы - на круге "Золотое кольцо" у поселка Иншинский, на дороге Калуга - Тула - Михайлов - Рязань. По предварительной информации, микроавтобус, направлявшийся в Курскую область, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фурой.

По ходатайству руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова уголовное дело по факту ДТП, возбужденное региональным УМВД по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ, передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. На место происшествия выехал первый заместитель руководителя управления Никита Севостьянов, опытные следователи и следователи-криминалисты, добавили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал "РГ" заместитель руководителя пресс-службы УМВД по региону Сергей Шипаев, в цистерне находилась жидкость для разбавления бетона.

Сейчас следственная группа проводит осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, устанавливается соблюдение процедуры допуска водителей грузовика к управлению транспортным средством.

ДТП,Volkswagen Transporter,Volkswagen,Никита Севостьянов,Владимир Усов,Следственный комитет,
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