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37 минут назад

Водитель насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Сочи

Lenta.ru

Водитель BMW насмерть сбил четырнадцатилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Сочи. Об этом сообщила городская ГИБДД в Telegram-канале.

Водитель насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса.

«26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате аварии подросток скончался.

Ранее в Крыму мужчина за рулем BMW сбил переходивших дорогу двух детей, после чего скрылся. На детей восьми и девяти лет наехал автомобиль, когда они находились около входа в один из скверов Керчи близ улицы Первой Пятилетки. Их госпитализировали с различными травмами.

ДТП,BMW,ГИБДД,
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