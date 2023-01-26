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2 часа назад

Массовое ДТП с участием нескольких машин произошло на Щелковском шоссе в Москве

Газета.Ru

Авария с участием нескольких автомобилей произошла утром 26 января на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

Массовое ДТП произошло на Щелковском шоссе в Москве
Фото: DepositphotosDepositphotos

«На Щелковском шоссе в районе дома 79 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В результате массового ДТП движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 3. В ведомстве призвали автомобилистов по возможности искать пути объезда.

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