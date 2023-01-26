Массовое ДТП произошло на Щелковском шоссе в Москве

Авария с участием нескольких автомобилей произошла утром 26 января на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

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«На Щелковском шоссе в районе дома 79 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.