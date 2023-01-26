В центре Москвы полицейская машина врезалась в такси

По его данным, в аварии пострадали два человека, которые обратились за медицинской помощью. На видеозаписи с места происшествия видно, что седан BMW в полицейской раскраске и установленной на крыше мигалкой врезалась в желтый Volkswagen Polo. Удар пришелся в водительскую дверь такси, у машины сильно повреждена боковина. На место происшествия прибыли оперативные службы столицы.