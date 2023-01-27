Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
19 минут назад

На российской трассе столкнулись восемь автомобилей

Lenta.ruиещё 2

Участок автотрассы в Кузбассе перекрыли из-за нескольких ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

На российской трассе столкнулись восемь автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аварии произошли на 61-м километре трассы КемеровоНовокузнецк в районе Ленинска-Кузнецкого. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства автоаварий в настоящее время устанавливаются. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение от Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова до 50-го километра (3-й участок автомагистрали до развязки на Панфилово), уточнили в пресс-службе. Заторов на дороге не наблюдается.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и риска заносов на дорогах.

Ранее в Московской области на 57-м километре скоростной трассы М-11 «Нева» в районе Солнечногорска столкнулись 16 машин. Причина аварии не уточняется.

ДТП,ДТП в Сочи,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители