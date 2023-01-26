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33 минуты назад

В Подмосковье произошло ДТП с участием 16 машин

Елена Прошина

На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в Подмосковье произошло ДТП с участием 16 машин, пострадавших нет. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.

По данным агентства, авария произошла на 57-м километре дороги М-11 «Нева» перед съездом в Солнечногорск. ДТП вызвало затор на развязке недалеко от деревни Кочугино. Участниками аварии стали бензовоз, пять легковушек, грузовик и фура, сообщает MSK1.ru.

Транспортные средства «раскиданы» в разные стороны, что говорит о том, что их водители пытались уйти от столкновения. Предполагается, что причиной ДТП стал гололед. Пострадавших нет.

На данный момент на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Они устанавливают причины ДТП.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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