В Приморье в ДТП с участием автобуса пострадали 11 человек

Авария с участием автобуса с пассажирами произошла в пятницу на дороге Уссурийск - Владивосток в Приморском крае, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья. По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, пострадали 11 человек.
"Установлено, что около 09:00 (02:00 мск) 27 января 2023 года на 681 км автодороги Уссурийск - Владивосток водитель пассажирского автобуса нарушил дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, движущимся в попутном направлении. По предварительной информации, в момент ДТП в салоне автобуса находились водитель и 17 пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным источника ТАСС, 11 человек получили телесные повреждения, из них семь обратились за медицинской помощью. В министерстве здравоохранения региона информацию о состоянии пострадавших пообещали предоставить позднее.
По факту аварии прокуратура организовала проверку, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров. Следователи также начали доследственную проверку, которая поставлена в прокуратуре на контроль.