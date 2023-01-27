В Приморье в ДТП с участием автобуса пострадали 11 человек

"Установлено, что около 09:00 (02:00 мск) 27 января 2023 года на 681 км автодороги Уссурийск - Владивосток водитель пассажирского автобуса нарушил дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, движущимся в попутном направлении. По предварительной информации, в момент ДТП в салоне автобуса находились водитель и 17 пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.