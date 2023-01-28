Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком

27 января в Приморском крае, на участке трассы Уссурийск – Владивосток произошло масштабное ДТП, с участием пассажирского автобуса и грузовика. По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, сообщает PRIMPRESS.

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Полицией установлено, что 56-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 52-летнего водителя, движущимся в попутном направлении.

В автобусе находилось 18 человек, включая самого водителя. Со слов пассажиров, все они были пристегнуты ремнями безопасности. 17 пассажиров автобуса обратились в медучреждение, 7 – госпитализированы.