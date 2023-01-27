Ведущий Top Gear приостановил карьеру на телевидении после ДТП

Ведущий британской передачи об автомобилях Top Gear Эндрю Флинтофф приостановил карьеру на телевидении из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает издание thesun.co.uk.

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По данным издания, на восстановление здоровья ведущего уйдет как минимум несколько месяцев. Кроме того, пока не ясно, вернется ли он в программу Top Gear для продолжения съемок. Не исключено, что после такого перерыва он покинет проект.

Эндрю Флинтофф был доставлен в больницу после аварии во время съемок эпизода программы Top Gear 12 декабря 2022 года. Съемки проходили на аэродроме Дансфолд-Парк. Флинтофф попал в аварию, когда рассказывал на камеру свое мнение об автомобиле.