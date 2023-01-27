Шесть военнослужащих пострадали в ДТП под Белгородом

Военнослужащие пострадали в автомобильной аварии под Белгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. «КамАЗ», в котором они ехали, перевернулся.

Фото: Телеграм-канал «112» Телеграм-канал «112»

По данным Telegram-канала 112, в аварии пострадали шесть военнослужащих. Предварительно, причиной ДТП стал густой туман и сильный гололед на трассе. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Военный госпиталь Белгорода.