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1 час назад

Шесть военнослужащих пострадали в ДТП под Белгородом

Газета.Ru

Военнослужащие пострадали в автомобильной аварии под Белгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. «КамАЗ», в котором они ехали, перевернулся.

Шесть военнослужащих пострадали в ДТП под Белгородом
Фото: Телеграм-канал «112»Телеграм-канал «112»

По данным Telegram-канала 112, в аварии пострадали шесть военнослужащих. Предварительно, причиной ДТП стал густой туман и сильный гололед на трассе. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Военный госпиталь Белгорода.

Судя по фото, грузовой «КамАЗ» съехал с дорог и опрокинулся на правый бок. У него поврежден кузов и кабина.

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