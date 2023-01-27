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11 минут назад

Легковой автомобиль полностью сгорел на МКАД

Газета.Ru

В Москве сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Легковой автомобиль полностью сгорел на МКАД
Фото: Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

«На внутренней стороне 45-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе происшествия было временно перекрыто движение автотранспорта. Позже стало известно, что возгорание ликвидировано. Движение восстановлено. По некоторым данным, сгорел автомобиль такси. Находились ли в момент возгорания машины в салоне пассажиры неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль. В результате возгорания автомобиля движение машин в сторону Третьего транспортного кольца было временно остановлено.

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