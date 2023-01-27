Легковой автомобиль полностью сгорел на МКАД

В Москве сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внутренней стороне 45-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе происшествия было временно перекрыто движение автотранспорта. Позже стало известно, что возгорание ликвидировано. Движение восстановлено. По некоторым данным, сгорел автомобиль такси. Находились ли в момент возгорания машины в салоне пассажиры неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль. В результате возгорания автомобиля движение машин в сторону Третьего транспортного кольца было временно остановлено.