Mercedes разбился об ограждение у станции метро «Беговая» в Петербурге

Автомобиль Mercedes влетел в ограждение у станции метро «Беговая» в Петербурге. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Судя по фото, опубликованным в Сети, машина получила значительные повреждения. К счастью, в момент происшествия рядом не было прохожих. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.