Mercedes разбился об ограждение у станции метро «Беговая» в Петербурге

Автомобиль Mercedes влетел в ограждение у станции метро «Беговая» в Петербурге. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по фото, опубликованным в Сети, машина получила значительные повреждения. К счастью, в момент происшествия рядом не было прохожих. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Отметим, что к ДТП могла привести скользкая дорога. Петербуржцы несколько зим подряд переживают снежный коллапс из-за халатности Смольного во главе с Александром Бегловым. Коммунальные службы города не справляются со своими обязанностями, в результате чего в Северной столице зафиксирован рост ДТП и травм среди пешеходов. Все претензии и жалобы команда градоначальника игнорирует.