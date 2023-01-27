В Петербурге женщина за рулем выехала на тротуар

Пять пешеходов в Петербурге госпитализированы после того, как на них совершил наезд легковой автомобиль, выехавший на тротуар неподалеку от станции метро "Комендантский проспект" в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"27 января около 17 часов у дома 2 по проспекту Уточкина водитель автомобиля Renault Sandero, женщина 1955 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов на тротуаре. В результате ДТП две женщины 1954 и 1955 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины-пешехода 1952, 1961 и 1998 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водителю Renault стало плохо за рулем. По факту происшествия проводится проверка.