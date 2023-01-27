В Петербурге женщина за рулем выехала на тротуар

"27 января около 17 часов у дома 2 по проспекту Уточкина водитель автомобиля Renault Sandero, женщина 1955 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов на тротуаре. В результате ДТП две женщины 1954 и 1955 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины-пешехода 1952, 1961 и 1998 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.