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27 минут назад

В Петербурге женщина за рулем выехала на тротуар

ТАСС

Пять пешеходов в Петербурге госпитализированы после того, как на них совершил наезд легковой автомобиль, выехавший на тротуар неподалеку от станции метро "Комендантский проспект" в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге женщина за рулем выехала на тротуар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"27 января около 17 часов у дома 2 по проспекту Уточкина водитель автомобиля Renault Sandero, женщина 1955 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов на тротуаре. В результате ДТП две женщины 1954 и 1955 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины-пешехода 1952, 1961 и 1998 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водителю Renault стало плохо за рулем. По факту происшествия проводится проверка.

ДТП,Renault Sandero,Renault,МВД России,
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