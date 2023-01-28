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30 минут назад

Пять человек погибли в ДТП с Lada Kalina и грузовиком в Челябинской области

Газета.Ru

Водитель и четыре пассажира автомобиля Lada Kalina погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области. Об этом сообщает «Telegram-канал» полиции Южного Урала.

Пять человек погибли в ДТП с Lada Kalina и грузовиком в Челябинской области
Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиГУ МВД России по Челябинской области

«На 41-м км автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеево водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем MAN с полуприцепом МАЗ под управлением водителя 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

В аварии погибли водитель и четверо пассажиров отечественной легковушки. Позже выяснилось, что водитель Lada Kalina не имел водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве задержала 23-летнего Мусу Ходжаева, в машине у которого был обнаружен сверток с подозрительными медицинскими капсулами и блистерами. Молодой человек приходится сыном бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чечни.

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