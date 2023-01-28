Массовая авария с участием шести автомобилей произошла под Челябинском

Шесть автомобилей столкнулись днем 28 января в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Сегодня в 11:50 на 1557 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение шести транспортных средств, которые двигались в попутном направлении в сторону Москвы. В результате водитель автомобиля Isuzu получил травмы», — говорится в сообщении.
Судя по фото, в аварию попали несколько фур, легковушек, а также строительная машина. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.