Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
35 минут назад

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла под Челябинском

Газета.Ruиещё 2

Шесть автомобилей столкнулись днем 28 января в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла под Челябинском
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня в 11:50 на 1557 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение шести транспортных средств, которые двигались в попутном направлении в сторону Москвы. В результате водитель автомобиля Isuzu получил травмы», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попали несколько фур, легковушек, а также строительная машина. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

ДТП,Isuzu,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители