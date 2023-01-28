Десятки людей пострадали при столкновении 85 автомобилей в США

По меньшей мере 21 человек пострадал при столкновении 85 машин, среди которых в том числе грузовые автомобили, на юге штата Висконсин в США. Об этом пишет NBC News.

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Отмечается, что массовый затор на дорогах произошел в городе Джейнсвилл из-за неблагоприятных погодных условий и снегопада. По данным издания, в результате инцидента десятки людей были доставлены в ближайшие больницы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.