В ДТП в Турции пострадали 12 туристов

По меньшей мере 12 иностранных туристов пострадали в субботу в аварии микроавтобуса в провинции Нигде в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в местной полиции, гражданство потерпевших не уточняется.

По данным телеканала, автобус следовал из Стамбула в популярную среди туристов Каппадокию и перевернулся на одном из участков дороги. Травмы получили 14 человек, в том числе водитель и гид.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Состояние четырех человек медики квалифицируют как тяжелое. Полиция проводит расследование причин аварии.