Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

СМИ: в Турции в ДТП пострадали 12 туристов

ТАССиещё 1

По меньшей мере 12 иностранных туристов пострадали в субботу в аварии микроавтобуса в провинции Нигде в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в местной полиции, гражданство потерпевших не уточняется.

В ДТП в Турции пострадали 12 туристов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, автобус следовал из Стамбула в популярную среди туристов Каппадокию и перевернулся на одном из участков дороги. Травмы получили 14 человек, в том числе водитель и гид.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Состояние четырех человек медики квалифицируют как тяжелое. Полиция проводит расследование причин аварии.

Район Каппадокия в центральной части Турции известен необычным ландшафтом, причудливыми формами вулканических каменных столбов, подземными жилищами бронзового века и христианскими церквями. Особой популярностью среди иностранцев пользуются полеты на воздушных шарах над Каппадокией.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители