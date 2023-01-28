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46 минут назад

Два автобуса с туристами попали в ДТП в турецкой провинции Нигде

Газета.Ruиещё 4

Два ДТП с туристами произошли в турецкой провинции Нигде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство DNA. Предварительно, пострадал 41 человек.

Два автобуса с туристами попали в ДТП в турецкой провинции Нигде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что микроавтобус с туристами врезался в столб на трассе у деревни Гестерли. В результате аварии пострадали водитель, гид и 12 туристов.

Примерно в это же время еще один автобус с туристами перевернулся на трассе у деревни Акташ. В аварии погиб один пассажир, еще 27 получили ранения. Водитель задержан.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварий.

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