Два автобуса с туристами попали в ДТП в турецкой провинции Нигде

Два ДТП с туристами произошли в турецкой провинции Нигде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство DNA. Предварительно, пострадал 41 человек.

Отмечается, что микроавтобус с туристами врезался в столб на трассе у деревни Гестерли. В результате аварии пострадали водитель, гид и 12 туристов.

Примерно в это же время еще один автобус с туристами перевернулся на трассе у деревни Акташ. В аварии погиб один пассажир, еще 27 получили ранения. Водитель задержан.