В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

"28 января около 11:10 произошло ДТП на автодороге Новопокровская - Плоская. Местный житель 1958 года рождения выезжал на автомобиле Renault со второстепенной дороги и не уступил ехавшей по встречной полосе Mazda под управлением 30-летней жительницы Белоглинского района. В результате пострадали водители обеих иномарок, а также пассажиры Mazda: 43-летний мужчина и трое детей в возрасте девяти, шести лет и одного года", - говорится в сообщении.