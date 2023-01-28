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3 часа назад

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

ТАСС

Столкновение двух автомобилей произошло в Краснодарском крае на автодороге Новопокровская - Плоская. В результате ДТП госпитализированы шесть человек, в том числе трое детей, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 января около 11:10 произошло ДТП на автодороге Новопокровская - Плоская. Местный житель 1958 года рождения выезжал на автомобиле Renault со второстепенной дороги и не уступил ехавшей по встречной полосе Mazda под управлением 30-летней жительницы Белоглинского района. В результате пострадали водители обеих иномарок, а также пассажиры Mazda: 43-летний мужчина и трое детей в возрасте девяти, шести лет и одного года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы в Новопокровскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили журналистам в краевой прокуратуре, ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки по факту данного ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda, двигающемуся во встречном направлении. В настоящее время всем пострадавшим, в том числе трем несовершеннолетним, оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП,Mazda,Renault,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,
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