В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 25 человек

Рейсовый автобус с 60 пассажирами упал с обрыва в Перу, сообщает радиостанция RPP.

Фото: Twitter Twitter

Как сказано в материале, транспортное средство упало в пропасть на 121-м км Панамериканского шоссе на участке, соединяющем Эль-Альто с Лос-Органос, в провинции Талара.

По данным этого СМИ, жертвами аварии стали 25 человек, официальной информации о количестве погибших от правоохранителей пока не поступало.

Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением на участке дороги с крутым уклоном. Трагедия случилась ночью. Полиция устанавливает причины аварии.