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3 часа назад

Автомобиль врезался в остановку на 29-м километре МКАД

Вечерняя Москваиещё 6

ДТП с наездом на остановку транспорта произошло на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 29 января.

Автомобиль врезался в остановку на 29-м километре МКАД
Фото:  Depositphotos Depositphotos

— На внутренней стороне 29-го километра МКАД водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон, — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

29 января автомобиль перевернулся в результате ДТП на 90-м километре МКАД. Инцидент произошел перед развязкой с Осташковской улицей.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение. После этого он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем.

ДТП,дтп, мкад,
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