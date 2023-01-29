В США произошло ДТП с участием сразу 85 автомобилей

В США в штате Висконсине в результате аварии столкнулись сразу 85 машин. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских правоохранителей.

— Прибывшие военные обнаружили, что автомагистраль между штатами заблокирована в обоих направлениях, — говорится в заявлении американского госпатруля.

Массовое ДТП произошло между городами Джейнсвилль и Белойт. Причинами аварии стали гололед, снег и белая мгла, дорога была заблокирована несколько часов.

Сообщается, что травмы получил 21 человек. Пострадавшие доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

По данным Национальной метеорологической службы США, до вечера субботы в США в районе Белойта за последние 24 часа выпало почти 6 см снега.