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1 час назад

Автомобиль полиции попал в ДТП в Ленинском районе Новосибирска

Bfm.ru Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Подробности происшествия рассказали подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль полиции попал в ДТП в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В субботу, 28 января, в Троллейном жилом массиве Ленинского района сотрудники полиции на «Газели» врезались в минивэн Honda Odyssey. ДТП легкое – обе машины повредили передние бампера.

Виновных в аварии установят сотрудники Госавтоинспекции. Тем временем основным виновником многочисленных пробок и ДТП на дорогах Новосибирска являются обильные затяжные снегопады.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что жители Новосибирска надеются на повышение зарплат на 40% в 2023 году.

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