Автомобиль полиции попал в ДТП в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Подробности происшествия рассказали подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В субботу, 28 января, в Троллейном жилом массиве Ленинского района сотрудники полиции на «Газели» врезались в минивэн Honda Odyssey. ДТП легкое – обе машины повредили передние бампера.

Виновных в аварии установят сотрудники Госавтоинспекции. Тем временем основным виновником многочисленных пробок и ДТП на дорогах Новосибирска являются обильные затяжные снегопады.