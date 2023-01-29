В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре

Автомобиль выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего, в Екатеринбурге. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения с различными травмами, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции города в воскресенье.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Готвальда со стороны улицы Черепанова в сторону улицы Машинистов, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с автомашиной, заканчивающей поворот налево, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний - 17-летний молодой человек, с различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Авария произошла в 22:00 (20:00 мск) у дома номер 19 на улице Готвальда. За рулем находилась 20-летняя женщина со стажем вождения один год.