В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре

"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Готвальда со стороны улицы Черепанова в сторону улицы Машинистов, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с автомашиной, заканчивающей поворот налево, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний - 17-летний молодой человек, с различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.