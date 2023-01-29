Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

В Екатеринбурге в ДТП с выехавшим на тротуар автомобилем пострадали четыре человека

ТАСС

Автомобиль выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего, в Екатеринбурге. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения с различными травмами, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции города в воскресенье.

В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Готвальда со стороны улицы Черепанова в сторону улицы Машинистов, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и, уходя от столкновения с автомашиной, заканчивающей поворот налево, допустил выезд на тротуар с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний - 17-летний молодой человек, с различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 22:00 (20:00 мск) у дома номер 19 на улице Готвальда. За рулем находилась 20-летняя женщина со стажем вождения один год.

ДТП,Chevrolet Aveo,Chevrolet,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители