В ДТП с автобусом в Турции погибли четыре человека

В турецком городе Кайсери произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Как минимум четыре человека погибли, еще 24 пострадали. Об этом сообщает локальный телеканал TRT со ссылкой на полицию.

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В сообщении говорится, что пассажирский автобус следовал из города Малатья в Стамбул. Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и выехал за пределы трассы, впоследствии чего транспортное средство опрокинулось.

По данным полиции, три человека скончались на месте от полученных травм, еще один умер в госпитале. Водитель автобуса задержан, ведется расследование.