Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
32 минуты назад

TRT: в результате ДТП с автобусом в Турции погибли четыре человека

Газета.Ruиещё 2

В турецком городе Кайсери произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Как минимум четыре человека погибли, еще 24 пострадали. Об этом сообщает локальный телеканал TRT со ссылкой на полицию.

В ДТП с автобусом в Турции погибли четыре человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении говорится, что пассажирский автобус следовал из города Малатья в Стамбул. Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и выехал за пределы трассы, впоследствии чего транспортное средство опрокинулось.

По данным полиции, три человека скончались на месте от полученных травм, еще один умер в госпитале. Водитель автобуса задержан, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мерсин автобус с военными врезался в грузовик, в результате чего три человека погибли и еще 20 получили травмы.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители