Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

В 6:30 утра возобновилось движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщает Минтрас РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался проезжающий грузовик, что привело к разрушению двух автомобильных пролетов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что подрыв моста организовали спецслужбы Украины при помощи российских и иностранных граждан. Сейчас проезд по мосту открыт только для легковых автомобилей и автобусов по двум из четырех полос. Грузовики попадают на полуостров через паромную переправу.