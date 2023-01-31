Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

В 6:30 утра возобновилось движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщает Минтрас РФ в своем Telegram-канале.
Как писала «Парламентская газета», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался проезжающий грузовик, что привело к разрушению двух автомобильных пролетов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что подрыв моста организовали спецслужбы Украины при помощи российских и иностранных граждан. Сейчас проезд по мосту открыт только для легковых автомобилей и автобусов по двум из четырех полос. Грузовики попадают на полуостров через паромную переправу.
Автодорожную часть Крымского моста периодически закрывают на ремонтные работы. Последний раз проезд был закрыт 25 января с 23 часов. Ожидалось, что ремонт продлится до 12 часов следующего дня, но в итоге движение запустили раньше на четыре часа. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в январе, что автомобильную часть моста восстановят полностью в марте.