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2 часа назад

На Урале водитель Lada потерял сознание и устроил массовое ДТП

Газета.Ruиещё 4

Водитель автомобиля Lada из-за плохого самочувствия устроил массовое ДТП на Урале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

На Урале водитель Lada потерял сознание и устроил массовое ДТП
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авария произошла на трассе Екатеринбург - Тюмень. Автомобиль с потерявшим сознание водителем выехал на встречную полосу, где врезался в Kia и Mitsubishi.

Автомобили получили механические повреждения. Люди, к счастью, в аварии не пострадали. На месте ДТП работают инспекторы Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи труп мужчины был найден на дороге зажатым между эвакуатором и внедорожником Jeep.

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