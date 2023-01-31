На Урале водитель Lada потерял сознание и устроил массовое ДТП

Водитель автомобиля Lada из-за плохого самочувствия устроил массовое ДТП на Урале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.
Авария произошла на трассе Екатеринбург - Тюмень. Автомобиль с потерявшим сознание водителем выехал на встречную полосу, где врезался в Kia и Mitsubishi.
Автомобили получили механические повреждения. Люди, к счастью, в аварии не пострадали. На месте ДТП работают инспекторы Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Хостинском районе Сочи труп мужчины был найден на дороге зажатым между эвакуатором и внедорожником Jeep.