На Урале водитель Lada потерял сознание и устроил массовое ДТП

Водитель автомобиля Lada из-за плохого самочувствия устроил массовое ДТП на Урале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла на трассе Екатеринбург - Тюмень. Автомобиль с потерявшим сознание водителем выехал на встречную полосу, где врезался в Kia и Mitsubishi.

Автомобили получили механические повреждения. Люди, к счастью, в аварии не пострадали. На месте ДТП работают инспекторы Госавтоинспекции.