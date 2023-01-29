Четыре человека скончались из-за ДТП в Татарстане

«По предварительным данным, автомобиль KIA RIO двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В какой-то момент водитель иномарки наехал на обочину, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Kalina», — говорится в Telegram-канале ведомства.