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1 час назад

Четыре человека скончались из-за ДТП в Татарстане

Говорит Москваиещё 1

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Четыре человека скончались из-за ДТП в Татарстане
Фото:  Прокуратура республики Татарстан Прокуратура республики Татарстан

Авария произошла 29 января около 16:25 на 3-м километре автодороги Бизяки-Ижевка в Менделеевском районе.

«По предварительным данным, автомобиль KIA RIO двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В какой-то момент водитель иномарки наехал на обочину, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Kalina», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что выжил водитель отечественного авто, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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