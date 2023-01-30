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8 часов назад

На МКАД авто въехало в остановку с людьми и попало на видео

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На МКАД авто въехало в остановку с людьми и попало на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На МКАД водитель автомобиля въехал в остановку, где находились люди. Кадры аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, что на автобусной остановке стоят несколько человек. Близ нее легковой автомобиль заносит, и он задней частью машины влетает в остановку.

По данным регионального управления МВД, в аварии на 29-м километре МКАД пострадали два человека, пишет ТАСС. В департаменте транспорта Москвы сообщили, что водитель легкового авто не справился с управлением. Там заявили, что обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль, из-за чего для движения временно была перекрыта крайняя правая полоса.

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