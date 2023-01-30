Полицейский сбил пешехода на "зебре" и скрылся

В Краснодарском крае сотрудник полиции на машине наехал на мужчину, после чего скрылся, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, 28 января вечером по улице Вольной в Усть-Лабинске водитель автомобиля Kia Rio, предварительно, не предоставил преимущество и совершил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, а затем скрылся. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован.

Как указали в пресс-службе, установлено, что машина принадлежит сотруднику Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку.

Как отмечается, по факту происшествия возбуждено административное расследование по ст. 12.24 (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).