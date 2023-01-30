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28 минут назад

В Уфе столкнулись два автобуса, один из них протаранил дом

Газета.Ru

В Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщается в Telegram-канале начальника УГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

В Уфе столкнулись два автобуса, один из них врезался в дом
Фото: Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»

По предварительным данным, автобусы «НефАЗ» и Lotos столкнулись утром в понедельник, после 11 утра по местному времени. После этого один из автобусов по инерции продолжил движение и врезался в стену двухэтажного кирпичного здания. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и других оперативных служб.

В аварии пострадал один человек, его госпитализировали с травмами.

Ранее стало известно, что в Москве водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в автобусную остановку на МКАД. А в Санкт-Петербурге к тяжелому ДТП привела остановка «Газели» в левом ряду на КАД из-за опустевшего топливного бака.

ДТП,Владимир Севастьянов,ГИБДД,Нефаз,
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