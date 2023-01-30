В Уфе столкнулись два автобуса, один из них врезался в дом

В Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщается в Telegram-канале начальника УГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

Фото: Телеграм-канал «Владимир Севастьянов» Телеграм-канал «Владимир Севастьянов»

По предварительным данным, автобусы «НефАЗ» и Lotos столкнулись утром в понедельник, после 11 утра по местному времени. После этого один из автобусов по инерции продолжил движение и врезался в стену двухэтажного кирпичного здания. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и других оперативных служб.

В аварии пострадал один человек, его госпитализировали с травмами.