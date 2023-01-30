В Уфе столкнулись два автобуса, один из них врезался в дом

В Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщается в Telegram-канале начальника УГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.
По предварительным данным, автобусы «НефАЗ» и Lotos столкнулись утром в понедельник, после 11 утра по местному времени. После этого один из автобусов по инерции продолжил движение и врезался в стену двухэтажного кирпичного здания. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и других оперативных служб.
В аварии пострадал один человек, его госпитализировали с травмами.
Ранее стало известно, что в Москве водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в автобусную остановку на МКАД. А в Санкт-Петербурге к тяжелому ДТП привела остановка «Газели» в левом ряду на КАД из-за опустевшего топливного бака.