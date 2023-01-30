Пьяный водитель протаранил пять машин после ссоры с тещей

Житель Тюмени указал полицейским на водителя внедорожника Volkswagen Touareg , который во дворе протаранил пять припаркованных автомобилей и скрылся с места происшествия. Выяснилось, что массовую аварию водитель совершил после ссоры с тещей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД .

«Он рассказал, что употреблял алкоголь, поругался с любимой тещей и поехал домой, хотя отец его уговаривал не делать этого. Ранее тюменец не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — уточняется в сообщении полиции.

После массового ДТП вслед за нарушителем поехал очевидец происшествия, а когда тот пересек перекресток на красный, указал на него проезжавшим патрульным полицейским. Они догнали Touareg и задержали 40-летнего водителя. Освидетельствование показало, что он пьян — алкометр показал 1,15 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекли к ответственности за нетрезвое вождение и оставление места ДТП.