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2 часа назад

Пьяный водитель в Тюмени протаранил пять машин после ссоры с тещей

Газета.Ru

Житель Тюмени указал полицейским на водителя внедорожника Volkswagen Touareg, который во дворе протаранил пять припаркованных автомобилей и скрылся с места происшествия. Выяснилось, что массовую аварию водитель совершил после ссоры с тещей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

Пьяный водитель протаранил пять машин после ссоры с тещей
Фото: ГИБДД Тюменской областиГИБДД Тюменской области

«Он рассказал, что употреблял алкоголь, поругался с любимой тещей и поехал домой, хотя отец его уговаривал не делать этого. Ранее тюменец не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — уточняется в сообщении полиции.

На дворовой территории внедорожник протаранил автомобиля Skoda Rapid, Nissan, Lexus, Volvo и Hyundai.

После массового ДТП вслед за нарушителем поехал очевидец происшествия, а когда тот пересек перекресток на красный, указал на него проезжавшим патрульным полицейским. Они догнали Touareg и задержали 40-летнего водителя. Освидетельствование показало, что он пьян — алкометр показал 1,15 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекли к ответственности за нетрезвое вождение и оставление места ДТП.

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