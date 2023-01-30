Наезд автомобиля на остановку с людьми в Москве попал на видео

Автомобиль наехал на остановку с людьми на внутренней стороне 29-го километра МКАД в Москве вечером воскресенья, 29 января. ЧП попало на видео, опубликованное в Telegram -канале столичного Дептранса.

«Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон», — говорится в сообщении.

На ролике видно, как машину заносит на дороге и она задней частью влетает в павильон, где в ожидании транспорта стоят люди. По данным ТАСС от пресс-службы столичного ГУ МВД России, в ДТП пострадали два человека.