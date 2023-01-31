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1 час назад

Несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве

Никита Бородкин

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве. Как сообщает «Говорит Москва», ДТП произошло неподалеку от станции метро «Динамо».

Несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по кадрам с места аварии, в ней приняли участие по меньшей мере три иномарки — одну из них развернуло, у другой смят передний бампер. На месте работают сотрудники полиции, подробности выясняются. О наличии пострадавших не сообщается.

Напомним, что 25 января девять человек погибли в Тульской области в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Авария произошла в 16.30 на 734-ом километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Ленинского района Тулы.

Микроавтобус Volkswagen Transporter совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом. В результате, транспортные средства съехали в кювет, где опрокинулись.

ДТП,Volkswagen Transporter,Volkswagen,
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