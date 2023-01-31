Пешеход дважды за полчаса попал под колеса

В Тюмени мужчина дважды попал под колеса автомобиля за полчаса, сообщает Telegram-канал Shot.

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Сначала тюменца сбил автомобиль Renault Logan, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Мужчину увезли в больницу на «скорой» с ушибом плеча и травмой лица, врачи оказали помощь и отпустили.