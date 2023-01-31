Пешеход дважды за полчаса попал под колеса

В Тюмени мужчина дважды попал под колеса автомобиля за полчаса, сообщает Telegram-канал Shot.
Сначала тюменца сбил автомобиль Renault Logan, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Мужчину увезли в больницу на «скорой» с ушибом плеча и травмой лица, врачи оказали помощь и отпустили.
Спустя несколько минут мужчину вновь привезли в больницу. Пациент опять побежал через дорогу в неположенном месте и был сбит машиной Mitsubishi. В состоянии средней степени тяжести его оставили в больнице. Причины несоблюдения пешеходом ПДД не уточняются.