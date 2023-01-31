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1 час назад

В Уфе автомобиль сгорел после того, как его хозяйка утеплила аккумулятор халатом

Газета.Ru

В Уфе автомобиль Opel Corsa загорелся после того, как его хозяйка утеплила моторный отсек махровым халатом и забыла об этом, сообщает Telegam-канал Mash Batash.

Автомобиль загорелся после того, как владелица утеплила аккумулятор халатом
Фото: Телеграм-канал «Mash Batash»Телеграм-канал «Mash Batash»

Отмечается, что женщина накрыла махровым халатом аккумулятор своего хетчбэка Opel Corsa для того, чтобы он не замерз во время холодов. Однако забыла об одежде под капотом и запустила двигатель. Через некоторое время из под капота повалил дым, так как халат загорелся.

Вызванные на место происшествия пожарные потушили загоревшуюся машину. У нее поврежден моторный отсек и капот.

ДТП,Opel Corsa,Opel,
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