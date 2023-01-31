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1 час назад

В Крыму две девушки угнали автомобиль и сняли свою поездку на видео

Газета.Ru

В Симферополе две девушки угнали автомобиль у мужчины после знакомства в соцсетях и застолья, снимая свою поездку на видео, сообщает МВД по Республике Крым.

В Крыму две девушки угнали автомобиль и сняли свою поездку на видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В полицию обратился 37-летний мужчина, который рассказал, что две девушки, пользуясь его нетрезвым состоянием, угнали автомобиль Infiniti. Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Сакского района и 19-летнюю жительницу Евпатории.

Девушки рассказали, что накануне познакомились с двумя мужчинами в соцсетях. Отметив совместную встречу застольем, гостьи украли ключи от машины и отправились в сторону села Вилино. Несмотря на то, что ни у одной из них не было водительских прав, подругам удалось выехать за город. Впрочем, добраться до назначенного места они не смогли – закончилось топливо. Бросив машину на дороге, девушки уехали в Евпаторию на автобусе.

Угонщицы задержаны, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ, санкция предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.

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