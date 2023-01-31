В Крыму две девушки угнали автомобиль и сняли свою поездку на видео

В Симферополе две девушки угнали автомобиль у мужчины после знакомства в соцсетях и застолья, снимая свою поездку на видео, сообщает МВД по Республике Крым.

Девушки рассказали, что накануне познакомились с двумя мужчинами в соцсетях. Отметив совместную встречу застольем, гостьи украли ключи от машины и отправились в сторону села Вилино. Несмотря на то, что ни у одной из них не было водительских прав, подругам удалось выехать за город. Впрочем, добраться до назначенного места они не смогли – закончилось топливо. Бросив машину на дороге, девушки уехали в Евпаторию на автобусе.