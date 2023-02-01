Автоцистерна перевернулась на МКАД и врезалась в минивэн

Автоцистерна перевернулась и врезалась в минивэн на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В результате аварии из резервуара на дорогу вылилась неизвестная жидкость.

Фото: Telegram Telegram

«На внутренней стороне 51-го км МКАД (после развязки с проспектом Генерала Дорохова) грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть и столкнулся с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.

Судя по распространенному видео, водитель автоцистерны поздно увидел стоявший в его полосе грузовик и резко вывернул руль. Автоцистерна перевернулась и врезалась в легковой минивэн. После этого из резервуара на дорогу вытекла неизвестная жидкость.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.