Полицейские погибли в ДТП вместе с подозреваемым в Удмуртии

Двое сотрудников уголовного розыска МВД вместе с подозреваемым скончались в результате ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Удмуртской Республики.

Фото: ЧП ДТП Ижевск Удмуртия/VK ЧП ДТП Ижевск Удмуртия/VK

Полицейские доставляли подозреваемого к месту следственных действий в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, говорится в сообщении.

По данным МВД, авария произошла днем 31 января между деревнями Загребино и Верх-Нязь Игринского района. По предварительной информации, водитель Lada Granta во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу «КамАЗом». Водитель Lada и двое пассажиров погибли, водитель грузовика не пострадал.

Министр внутренних дел по Удмуртии назначил проведение служебной проверки.