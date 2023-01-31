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1 час назад

Полицейские погибли в ДТП вместе с подозреваемым в Удмуртии

Газета.Ru

Двое сотрудников уголовного розыска МВД вместе с подозреваемым скончались в результате ДТП, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Удмуртской Республики.

Полицейские погибли в ДТП вместе с подозреваемым в Удмуртии
Фото: ЧП ДТП Ижевск Удмуртия/VKЧП ДТП Ижевск Удмуртия/VK

Полицейские доставляли подозреваемого к месту следственных действий в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, говорится в сообщении.

По данным МВД, авария произошла днем 31 января между деревнями Загребино и Верх-Нязь Игринского района. По предварительной информации, водитель Lada Granta во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу «КамАЗом». Водитель Lada и двое пассажиров погибли, водитель грузовика не пострадал.

Министр внутренних дел по Удмуртии назначил проведение служебной проверки.

Ранее сообщалось, что прокурор запросила 9,5 года колонии следователю из Тюмени, сбившему насмерть двух рабочих.

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