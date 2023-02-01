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50 минут назад

В Хабаровске женщина выпала из машины на полном ходу на проезжую часть и погибла

Газета.Ru

Женщина выпала из автомобиля, когда он ехал по по улице Суворова в Хабаровске. Об этом сообщает kp.ru.

Пассажирка выпала из машины на полном ходу и погибла
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что жительница Хабаровска на полном ходу выпала из движущейся машины на проезжую часть, скончалась она еще до приезда бригады скорой помощи. По предварительной информации, женщина находилась на заднем сиденье машины.

Автомобилем управлял 37-летний мужчина. О том, что стало причиной трагедии, выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что два водителя поссорились на Московской кольцевой автодороге (МКАД), один из участников конфликта произвел выстрел светошумовым патроном.

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