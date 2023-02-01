Пассажирка выпала из машины на полном ходу и погибла

Женщина выпала из автомобиля, когда он ехал по по улице Суворова в Хабаровске. Об этом сообщает kp.ru.

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Отмечается, что жительница Хабаровска на полном ходу выпала из движущейся машины на проезжую часть, скончалась она еще до приезда бригады скорой помощи. По предварительной информации, женщина находилась на заднем сиденье машины.

Автомобилем управлял 37-летний мужчина. О том, что стало причиной трагедии, выясняет полиция.