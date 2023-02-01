Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП в Турции

15 человек получили травмы в аварии с автобусом в Турции, водитель погиб на месте. Об этом сообщает yenisafak.com.
Инцидент произошел сегодня в 5:30 в Кызылинише на трассе Токат — Сивас. Пассажирский автобус перевернулся на дороге. По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги и начавшегося снегопада.
В ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса, четверо из них — серьезно. Водитель погиб на месте. Раненые отправлены в ближайшую больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.