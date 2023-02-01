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19 минут назад

Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Газета.Ruиещё 2

15 человек получили травмы в аварии с автобусом в Турции, водитель погиб на месте. Об этом сообщает yenisafak.com.

Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП в Турции
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Инцидент произошел сегодня в 5:30 в Кызылинише на трассе Токат — Сивас. Пассажирский автобус перевернулся на дороге. По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги и начавшегося снегопада.

В ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса, четверо из них — серьезно. Водитель погиб на месте. Раненые отправлены в ближайшую больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.

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