Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП в Турции

15 человек получили травмы в аварии с автобусом в Турции, водитель погиб на месте. Об этом сообщает yenisafak.com.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Инцидент произошел сегодня в 5:30 в Кызылинише на трассе Токат — Сивас. Пассажирский автобус перевернулся на дороге. По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги и начавшегося снегопада.