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3 часа назад

В ДТП с грузовым автомобилем в Югре погибли четыре человека

ТАССиещё 2

Четыре человека погибли из-за столкновения легкового автомобиля с грузовым в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ГИБДД по региону в среду.

В ДТП с грузовым автомобилем в Югре погибли четыре человека
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным, водитель Lada допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на 742-м км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Причины ДТП и личности погибших устанавливаются.

ДТП,Lada,ГИБДД,
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