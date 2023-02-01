В Пензенской области осудили водителя автобуса после ДТП с 17 пострадавшими

Суд огласил приговор водителю рейсового автобуса "Саранск - Пенза", который попал в ДТП, в результате чего пострадали 17 человек.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Подробности расследования происшествия сообщили в СУ СК по региону. ДТП произошло в августе прошлого года. В селе Сандерки Пензенской области автобус ПАЗ съехал с дороги и, ударившись о металлическое ограждение, перевернулся. В салоне находились 17 пассажиров. Они получили различные травмы, наиболее тяжело пострадали двое мужчин, 1964 и 1965 года рождения.

Как установило следствие, транспортное средство было в исправном состоянии. За рулем находился 53-летний житель Саранска. Он нарушил правила дорожного движения, превысив скорость, тем самым по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью пассажиров.

Суд признал водителя автобуса виновным по статье 264 УК РФ и назначил наказание в виде года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на год.