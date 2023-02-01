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3 часа назад

В Дагестане полицейский на патрульном УАЗе протаранил Kia и перевернулся

Газета.Ruиещё 1

В Махачкале полицейский на служебном автомобиле УАЗ врезался в автомобиль Kia Ceed и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана. Инцидент произошел ночью 1 февраля на перекрестке улиц Ярагского и Батырая.

В Дагестане полицейский на патрульном УАЗе протаранил Kia и перевернулся
Фото: Telegram-канал МВД ДагестанTelegram-канал МВД Дагестан

«Сотрудник полиции, управляя патрульным автомобилем «УАЗ Патриот» с включенными световыми и звуковыми приборами, столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Kia Ceed», — отмечается в сообщении полиции.

За рулем легковой машины находился 49-летний мужчина. В результате ДТП никто не пострадал, его обстоятельства выясняются. На видеозаписи с места происшествия видно, что служебный УАЗ с символикой патрульно-постовой службы полиции в результате ДТП опрокинулся на левый бок. Его удалось поставить на колеса с помощью местных жителей.

Ранее стало известно, что в Удмуртии двое полицейских и подозреваемый погибли в лобовом столкновении с самосвалом «КамАЗ».

ДТП,УАЗ,Kia,
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