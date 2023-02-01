«С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП»)», - сказали в ведомстве.