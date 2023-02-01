Суд арестовал до 25 марта водителя автомобиля Porsche, который сбил на тротуаре троих пешеходов на юго-востоке столицы и скрылся. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП»)», - сказали в ведомстве.
Вечером 24 января водитель автомобиля Porsche на ул. Нижние Поля совершил наезд на стоявших на тротуаре троих пешеходов. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. Злоумышленник скрылся с места аварии, 30 января его задержали в Ярославской области.