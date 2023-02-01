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3 часа назад

Водителя Porsche арестовали после наезда на троих пешеходов на юго-востоке Москвы

Агентство «Москва»

Суд арестовал до 25 марта водителя автомобиля Porsche, который сбил на тротуаре троих пешеходов на юго-востоке столицы и скрылся. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«С учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа суд избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 марта 2023 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП»)», - сказали в ведомстве.

Вечером 24 января водитель автомобиля Porsche на ул. Нижние Поля совершил наезд на стоявших на тротуаре троих пешеходов. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. Злоумышленник скрылся с места аварии, 30 января его задержали в Ярославской области.

ДТП,Видео,Porsche,
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